Harga Emas Logam Mulia Bisa Tembus Rp4,2 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas terus mencetak kembali cetak rekor baru per Kamis 29 Januari 2026 kemarin. Harga emas dunia telah menembus level tertingginya di USD5.598 per troy ons dan harga emas logam mulia sudah menembus level Rp3,1 juta per gram.

Pengamat pasar keuangan, Ibrahim Assuaibi menilai tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut sepanjang tahun 2026.

Dia bahkan merevisi proyeksinya dan memperkirakan harga emas dunia berpotensi menembus USD6.500 per troy ons dalam tahun ini.

"Awal saya mengatakan bahwa di kuartal pertama itu akan tembus di level USD5.000. Kemudian di tahun 2026 keseluruhan itu USD5.500. Nah saya merevisi bahwa karena harga emas sudah menyentuh di level USD5.598, kemungkinan besar di tahun 2026 itu akan menyentuh di level USD6.500 per troy ons," kata Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta.

Harga Emas Bisa Tembus Rp4,2 Juta

Seiring lonjakan harga emas dunia, Ibrahim juga merevisi proyeksi harga logam mulia di dalam negeri.