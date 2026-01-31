Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Mundur, Alarm Krisis Kredibilitas Pasar Modal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |11:05 WIB
Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Mundur, Alarm Krisis Kredibilitas Pasar Modal
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar Mundur. (Foto: Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA – Pasar modal Indonesia diguncang pengunduran diri sejumlah pejabat otoritas tertinggi pada Jumat, 30 Januari 2026. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman secara mengejutkan meletakkan jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak pasar.

Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat, fenomena mundurnya "penjaga mercusuar" ekonomi ini menjadi sinyal bahaya bagi kepercayaan investor. Menurutnya, ini bukan lagi sekadar fluktuasi harga saham, melainkan krisis kredibilitas tata kelola.

"Bagi saya, rangkaian ini bukan sekadar pergantian kursi. Ini sinyal bahwa kepercayaan keuangan Indonesia sedang mundur. Bukan karena kita pasti kolaps, tetapi karena pasar sedang membaca adanya gangguan serius pada kredibilitas tata kelola dan kemampuan respons institusi," tegas Achmad, Sabtu (31/1/2026).

Achmad menyoroti pemicu ketegangan ini yang berakar dari peringatan MSCI terkait isu investability dan transparansi kepemilikan saham di bursa Indonesia. Ketika lembaga indeks global mengeluarkan peringatan, pasar tidak hanya melihat risiko penurunan angka, tetapi juga risiko reputasi sistemik.

Ia mengibaratkan sistem keuangan sebagai laut dan otoritas sebagai pemandunya. Mundurnya para pimpinan ini di tengah badai justru menambah kegelisahan para pelaku pasar.

"Saat ombak tinggi, pelaut tidak cukup diyakinkan dengan kalimat 'mercusuar tetap berfungsi'. Pelaut butuh bukti bahwa lampu menyala terang. Ketika penjaga mercusuar dan pengelola pelabuhan mundur bersamaan, kegelisahan wajar meningkat," jelasnya.

Guna menghentikan kemerosotan kepercayaan, Achmad menekankan tiga langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah. Pertama, peningkatan free float harus disertai audit dan sanksi nyata bagi "kepatuhan kosmetik".

Kemudian, penegakan hukum terhadap transaksi tidak wajar dan likuiditas semu untuk memastikan harga terbentuk secara adil, serta pengganti pejabat yang mundur harus memiliki mandat pemulihan yang kuat, bukan sekadar pengisi kekosongan administratif.

"Pasar memaafkan volatilitas, tetapi sulit memaafkan kecurigaan bahwa harga tidak terbentuk secara wajar," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198665//ojk-t5gv_large.jpg
Fakta-Fakta Mundurnya Mahendra, Mirza dan Inarno dari Pimpinan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198650//pimpinan_ojk_mundur-rCO5_large.jpg
Banggar Soroti Mundurnya Bos OJK: Mundur Saja Tak Cukup, Harus Benahi Kebijakan Free Float
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198534//prabowo-MoBr_large.jpeg
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198532//purbaya-vmJM_large.jpg
Purbaya soal Dirut BEI Mundur: Lakukan Kesalahan Fatal, saatnya Serok Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198628//ojk-K5AR_large.jpg
Bagaimana OJK Beroperasi Usai Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Kompak Mengundurkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198623//mirza-20jm_large.jpg
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement