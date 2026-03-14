IHSG Turun 5,91 Persen, Ini 10 Saham Top Gainers dan Losers Pekan Ini

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi dan penurunan terdalam selama perdagangan pekan ini, periode 9–13 Maret 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 5,91 persen secara mingguan ke level 7.137,212.

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham justru mencatatkan kenaikan signifikan sepanjang pekan ini. Saham PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 65,15 persen dari Rp660 menjadi Rp1.090 per saham. Kenaikan signifikan juga terjadi pada saham PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) yang naik 43,09 persen menjadi Rp176 per saham.

Berikut daftar saham dengan kenaikan tertinggi selama sepekan:

1. ALKA naik 65,15 persen menjadi Rp1.090

2. ASPR naik 43,09 persen menjadi Rp176

3. PSDN naik 36,27 persen menjadi Rp139

4. DUTI naik 26,75 persen menjadi Rp4.880

5. KUAS naik 25,97 persen menjadi Rp97

6. RANC naik 18,87 persen menjadi Rp630

7. YPAS naik 17,27 persen menjadi Rp645

8. APLN naik 17,19 persen menjadi Rp150

9. DWGL naik 17,09 persen menjadi Rp274

10. TGKA naik 12,94 persen menjadi Rp5.500

Top Losers Pekan Ini

Sebaliknya, sejumlah saham mencatatkan koreksi tajam sepanjang pekan perdagangan. Saham PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) menjadi top loser dengan penurunan 48,61 persen dari Rp720 menjadi Rp370 per saham. Penurunan besar juga dialami PT Indospring Tbk (INDS) yang turun 45,15 persen menjadi Rp458 per saham.