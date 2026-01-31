Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Soroti Kredibilitas dan Tata Kelola OJK Usai Mahendra hingga Mirza Mundur

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |17:17 WIB
Pengusaha Soroti Kredibilitas dan Tata Kelola OJK Usai Mahendra hingga Mirza Mundur
Pengusaha merespons dinamika di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya massal pimpinan OJK. (Foto: Okezone.com/OJK)
JAKARTA – Pengusaha merespons dinamika di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya massal pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam situasi ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menilai peristiwa ini semestinya tidak dipandang semata sebagai pergantian figur, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa keuangan.

“Hipmi menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Anggawira, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, dinamika pasar yang terjadi menjadi pengingat bahwa kredibilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan independensi regulator. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga kejelasan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.

“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional, independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan, pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” tegas Anggawira.

Hipmi menekankan bahwa pasar keuangan yang sehat tidak hanya diukur dari pergerakan indeks, tetapi dari kemampuannya menjadi sumber pembiayaan produktif bagi dunia usaha, khususnya UMKM, startup, dan pelaku industri berbasis inovasi yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

“Reformasi sektor jasa keuangan harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan investor ritel, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendorong pasar keuangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi riil,” lanjutnya.

 

