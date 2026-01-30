Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang Resmi Mengundurkan Diri

Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang Resmi Mengundurkan Diri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang resmi mengundurkan diri pada hari ini. Mahendra Siregar dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK pada 20 Juli 2022.

Sebelum menjabat sebagai Ketua OJK, Mahendra menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak 25 Oktober 2019 sampai 19 Juli 2022.

Sebelumnya dia juga menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (2019), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014), Wakil Menteri Keuangan (2011-2013), dan Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011).

Selain mengemban tugas pada institusi pemerintah, Mahendra juga pernah memegang berbagai jabatan komisaris di korporasi dan organisasi internasional.

Mahendra memperoleh gelar Master of Economics dari Monash University, Melbourne pada tahun 1991 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Demikian seperti dilansir laman resmi OJK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).