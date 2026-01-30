Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Mahendra Siregar Mundur dari Ketua OJK

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:26 WIB
Ini Alasan Mahendra Siregar Mundur dari Ketua OJK
Ini Alasan Mahendra Siregar Mundur dari Ketua OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Mahendra Siregar mundur dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mahendra mundur dari Ketua Dewan OJK pada hari ini tidak berselang lama setelah pengumuman pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman.

Tidak hanya Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi juga telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198593/ojk-KCvI_large.jpg
Ketua OJK Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi Mundur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198584/ojk-ha6k_large.jpg
Cerita Ketua OJK Baru Tahu Dirut BEI Iman Rachman Mundur Lewat Youtube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198574/ojk-PK2c_large.jpg
OJK Tetap Bertemu MSCI meski Dirut BEI Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198567/ojk-9kxt_large.jpg
Aturan Free Float Saham Jadi 15 Persen, BPJSTK hingga Asabri Siap Borong?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198539/ojk-qNtg_large.jpg
OJK Dukung Danantara Jadi Pemegang Saham BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198381/pasar_modal_indonesia-BeGb_large.jpg
OJK Ungkap 3 Strategi Reformasi Pasar Modal Imbas MSCI Bekukan Indeks Saham RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement