Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |21:17 WIB
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
Harta Kekayaan Denny JA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Denny Januar Ali (JA) melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Berdasarkan situs resmi KPK, laporan tersebut telah diserahkan sejak awal masa jabatannya, pada 27 Agustus 2025.

Langkah Denny menjadi sorotan karena menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kekayaan bagi pejabat publik, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny tercatat sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09 triliun.

Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pelaporan tersebut sebagai langkah positif yang mencerminkan kepatuhan dan keterbukaan pejabat publik.

“Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita,” ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (4/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096/mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170552/erick_thohir-oeN9_large.png
Erick Thohir Jadi Menpora, Punya Harta Kekayaan Rp2,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/455/3170123/siwon-z3dx_large.jpg
Harta Kekayaan Siwon Super Junior, Dikecam Usai Unggah Belasungkawa untuk Aktivis AS Charlie Kirk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement