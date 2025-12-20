Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Pernah Jadi Atlet Terkaya

JAKARTA - Harta kekayaan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat yang pernah menjadi atlet terkaya. Taufik Hidayat yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia spesialis tunggal putra pernah menjadi atlet terkaya menurut laporan Rich Verse.

Dalam laporan tersebut, Taufik Hidayat sang peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD11 juta. Taufik Hidayat sudah pensiun sejak 16 Juni 2013. Setelah pensiun, dia memiliki beberapa usaha yang dikelola bersama istrinya dan memiliki sebuah lapangan bulu tangkis dengan nama Taufik Hidayat Arena.

Namun, kini Taufik Hidayat menjabat sebagai Wamenpora sejak Oktober 2024. Selain itu, Taufik Hidayat juga diangkat sebagai Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak usaha PLN pada akhir Juni 2025.

Sebagai pejabat negara, Taufik Hidayat telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Taufik Hidayat mempunyai total harta kekayaan Rp79.669.506.015 atau Rp79,6 miliar. Harta kekayaan ini dilaporkan pada 26 Maret 2025.

Berikut rincian harta kekayaan Taufik Hidayat berdasarkan LHKPN: