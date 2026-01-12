Harta Kekayaan KPP Jakut Dwi Budi Iswahyu Rp4,8 Miliar, Punya Moge seperti Sri Mulyani dan Pejabat Kemenkeu

Harta Kekayaan KPP Jakut Dwi Budi Iswahyu Rp4,8 Miliar, Punya Moge seperti Sri Mulyani dan Pejabat Kemenkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harta kekayaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Dwi terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Desember 2024, Dwi Budi Iswahyu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.874.676.535 atau Rp4,8 miliar.

Dalam laporan tersebut, harta berupa tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dengan total nilai Rp4.745.689.667. Aset properti itu tersebar di sejumlah daerah, antara lain Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Sukabumi, dan Magelang.

Selain properti, Dwi Budi Iswahyu juga memiliki sejumlah kendaraan bermotor senilai Rp406 juta. Ia juga mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp185 juta, kas dan setara kas Rp532.448.881, serta harta lainnya senilai Rp151.980.475.

Yang menarik dari harta kekayaan Dwi Budi Iswahyu adalah memiliki motor gede (moge). Moge ini sama seperti milik mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu Honda Rebel CMX500.

Dwi Budi Iswahyu tercatat memiliki Honda Rebel CMX500 tahun 2018 senilai Rp120.000.000. Sementara, Sri Mulyani punya Rebel tahun 2019 yang diperoleh berdasarkan hasil sendiri dengan nilai taksir Rp145 juta.

Tidak hanya itu, para pejabat lainnya yang mempunyai moge Honda Rebel CMX500 cukup banyak seperti mantan Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama. Rebel punya Satria tahun 2018 dengan nilai Rp120 juta.

Selain itu mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto mempunyai membeli Rebel produksi 2019 yang nilainya saat ini diperkirakan Rp158 juta.

Ada lagi Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh memiliki Rebel 500 buatan 2018 dengan harga taksiran senilai Rp130 juta.