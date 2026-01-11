Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Korupsi Diskon Pajak Terbongkar, DJP Nonaktifkan 3 Pegawai KPP Jakarta Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:14 WIB
Korupsi Diskon Pajak Terbongkar, DJP Nonaktifkan 3 Pegawai KPP Jakarta Utara
DJP Nonaktifkan 3 Pegawai KPP Jakarta Utara. (Foto: Okezone.com/DJP)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberhentikan sementara tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak usai terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Ia mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat.

“DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus berbenah dan memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan.

“DJP mengajak seluruh pegawai DJP di mana pun berada untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, serta menjaga marwah institusi,” jelasnya.

Sebelumnya, tiga pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara terjerat kasus dugaan korupsi terkait diskon nilai pajak terhadap PT Wanatiara Persada (WP). Mereka juga melakukan modus yang sama terhadap perusahaan atau wajib pajak lainnya.

Kelima tersangka tersebut adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194782//kpk-xFa7_large.jpg
3 Pejabat Pajak Diberhentikan Sementara Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194748//kpk-lVLn_large.jpg
Modus Licik 3 Pejabat Pajak KPP Jakarta Utara yang Ditetapkan Tersangka Ternyata Tidak Hanya Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194740//djp-fClx_large.jpg
DJP Buka Suara soal OTT Pegawai Pajak, Siap Pecat Jika Terbukti Bersalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194729//kpk-kX7u_large.jpg
Ini Penampakan 5 Tersangka dan Pejabat Pajak yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194718//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-L0M8_large.jpg
Adopsi KUHAP Baru, KPK Tak Tampilkan Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194706//korupsi_pegawai_kantor_pajak_jakarta_utara-zcXv_large.jpg
Penampakan Barang Bukti Kasus Pajak di Jakut, Emas 1 Kg hingga Ratusan Ribu Dollar Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement