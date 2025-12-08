Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir

JAKARTA - Segini harta kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah di tengah bencana banjir. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menuai sorotan tajam di tengah bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS disebut-sebut melakukan umrah di tengah bencana banjir. Padahal dirinya menyebut angkat tangan menghadapi bencana di wilayahnya.

Saat ini, Mirwan MS tengah diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sanksinya pun tidak main-main, bisa berujung pemecatan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menyindir bupati yang 'lari' di tengah bencana.

Lalu berapa harta kekayaan Mirwan? Sebagai pejabat negara, Mirwan telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Oktober 2024, Mirwan mempunyai harta kekayaan senilai Rp25.958.970.622 atau Rp25,9 miliar. Harta kekayaan tersebut dilaporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan.

Harta kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya.

Berikut rincian harta kekayaan Bupati Aceh Selatan Mirwan:

1. Tanah dan bangunan:

Tanah dan Bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000

Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000

Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000

Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000

Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

2. Alat transportasi dan mesin:

Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000 Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000

Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000

Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000.

3. Harta lainnya:

Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000

Kas dan setara kas: Rp 223.015.622

Harta lainnya: Rp 710.000.000

4. Utang:

Utang: Rp 225.000.000