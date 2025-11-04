Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |09:51 WIB
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar (Foto: Mediacenter Riau)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena OTT KPK. Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 3 November 2025.

KPK menangkap 10 orang dalam OTT di Riau. Salah satu yang tertangkap adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, mereka yang tertangkap saat ini masih berada di Riau. Mereka akan diboyong ke Jakarta, pada Selasa 4 November 2025.

"Jadi rencana tim akan membawa ke Gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini)," kata Budi.

Budi mengungkapkan, para pihak yang ditangkap itu merupakan penyelenggara negara. Selain menangkap orang, turut diamankan barang bukti berupa uang. Terkait berapa jumlahnya, Budi belum menjelaskan secara detail. 

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya.

Lalu berapa harta kekayan Gubernur Riau Abdul Wahid? Berikut ini datanya seperti dilansir laman LHKPN, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tercatat, Gubernur Riau Abdul Wahid memiliki total harta kekayaan Rp4,8 miliar yang dilaporkan pada 31 Maret 2024.

 

Halaman:
1 2
