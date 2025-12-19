Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin

JAKARTA - Harta kekayaan Satoshi Nakamoto, pencipta dan pemilik 1,1 juta bitcoin. Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin diyakini memegang sekitar 1,1 juta bitcoin, bahkan berpotensi menjadi entitas dengan kekayaan di atas USD1,1 triliun. Meski identitas Satoshi Nakamoto masih misteri karena menggunakan nama samaran, namun sosoknya kini mulai terungkap.

Pada Juli 2025, harga Bitcoin melonjak lebih dari USD120.000 (lebih dari Rp1,9 miliar) untuk pertama kalinya, aset Nakamoto berhasil melampaui Michael Dell, CEO raksasa teknologi Dell Technologies yang memiliki kekayaan bersih USD125,1 miliar. Demikian menurut laporan Coin Telegraph seperti dikutip, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Meski belum ada angka pasti soal kekayaan Satoshi Nakamoto, namun menurut analis ETF Bloomberg Eric Balchunas, jika Bitcoin melanjutkan tren historisnya dengan pertumbuhan tahunan 50 persen, Nakamoto bisa menjadi orang terkaya kedua di dunia pada akhir tahun 2026.

Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan oleh pendiri atau kelompok pendiri Bitcoin. Nakamoto telah menulis sebuah buku putih berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer]" pada tahun 2008 selama krisis keuangan besar.

Buku putih itu berkontribusi pada pengembangan mata uang kripto pada tahun 2010. Namun, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan publik dan tetap anonim hingga saat ini.

Nakamoto menambang Bitcoin pertama pada tahun 2009 dan menyerahkan proyek tersebut kepada komunitas pada tahun yang sama. Meskipun awalnya Bitcoin tidak memiliki nilai, komunitas kripto sumber terbuka yang dinamis telah memastikan bahwa mata uang digital tersebut berkembang pesat meskipun ada kekhawatiran dari para ekonom.