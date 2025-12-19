Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |21:01 WIB
Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin
Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Satoshi Nakamoto, pencipta dan pemilik 1,1 juta bitcoin. Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin diyakini memegang sekitar 1,1 juta bitcoin, bahkan berpotensi menjadi entitas dengan kekayaan di atas USD1,1 triliun. Meski identitas Satoshi Nakamoto masih misteri karena menggunakan nama samaran, namun sosoknya kini mulai terungkap.

Pada Juli 2025, harga Bitcoin melonjak lebih dari USD120.000 (lebih dari Rp1,9 miliar) untuk pertama kalinya, aset Nakamoto berhasil melampaui Michael Dell, CEO raksasa teknologi Dell Technologies yang memiliki kekayaan bersih USD125,1 miliar. Demikian menurut laporan Coin Telegraph seperti dikutip, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Meski belum ada angka pasti soal kekayaan Satoshi Nakamoto, namun menurut analis ETF Bloomberg Eric Balchunas, jika Bitcoin melanjutkan tren historisnya dengan pertumbuhan tahunan 50 persen, Nakamoto bisa menjadi orang terkaya kedua di dunia pada akhir tahun 2026.

Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan oleh pendiri atau kelompok pendiri Bitcoin. Nakamoto telah menulis sebuah buku putih berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer]" pada tahun 2008 selama krisis keuangan besar. 

Buku putih itu berkontribusi pada pengembangan mata uang kripto pada tahun 2010. Namun, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan publik dan tetap anonim hingga saat ini. 

Nakamoto menambang Bitcoin pertama pada tahun 2009 dan menyerahkan proyek tersebut kepada komunitas pada tahun yang sama. Meskipun awalnya Bitcoin tidak memiliki nilai, komunitas kripto sumber terbuka yang dinamis telah memastikan bahwa mata uang digital tersebut berkembang pesat meskipun ada kekhawatiran dari para ekonom.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190785/ade_kuswara-QFyX_large.jpg
Harta Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Terjaring OTT KPK, Punya Banyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189023/dpr_ri-HhcE_large.JPG
Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188533/mirwan-uirp_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188496/raja_juli-Xp3Z_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/455/3187955/djaka_budhi_utama-jQ4d_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Djaka Budhi Utama, Bos Bea Cukai yang Respons Ancaman Pembekuan oleh Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement