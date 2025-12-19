Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Klaim Ketersediaan BBM, LPG hingga Listrik Aman Jelang Nataru

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |18:46 WIB
Bahlil Klaim Ketersediaan BBM, LPG hingga Listrik Aman Jelang Nataru
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM, LPG dan juga listrik dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kepastian tersebut disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025). Ia menegaskan, stok energi nasional saat ini berada di atas batas cadangan minimum nasional sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Untuk BBM jenis bensin, Bahlil menjelaskan cadangan Pertalite (RON 90) tercatat mencapai 19 hari, lebih tinggi dari batas minimum nasional sekitar 17–18 hari. Sementara itu, stok RON 92 berada di atas 23 hari dan RON 95 di atas 31 hari.

"Baik yang minyak bensin subsidi maupun non-subsidi, Alhamdulillah di atas cadangan nasional," ujarnya.

Untuk jenis solar, stok juga dipastikan aman. Cadangan minimum solar nasional berada di angka 14 hari, sementara realisasi saat ini mencapai 14–15 hari. Adapun solar non-subsidi (CN53) tercatat di atas 25 hari dan avtur di atas 29 hari.

"Artinya dari sisi stok BBM cadangan nasional kita untuk menjalankan natal, insyaallah aman. Jadi saudara-saudara kita yang mau natal jangan ada pikiran tentang stok BBM insyaallah semua aman," lanjutnya.

 

