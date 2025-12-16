Bahlil soal Listrik di Aceh Belum Normal: Masih Banjir, Kalau Dipaksa Bisa Kecelakaan

Bahlil soal Listrik di Aceh Belum Normal: Masih Banjir, Kalau Dipaksa Bisa Kecelakaan (Foto: Setpres)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan sejumlah kendala di lapangan dalam pemulihan sektor energi, khususnya kelistrikan serta distribusi BBM dan LPG di daerah terdampak bencana Aceh dan Sumatera.

Bahlil mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi adalah kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses, sehingga proses pemulihan terganggu imbas material longsor banyak menutupi jalan.

Secara teknis, Bahlil menjelaskan perkembangan pasokan listrik di Aceh. Saat ini, total kapasitas pembangkit di Banda Aceh sekitar 110 Megawatt (MW) dan rata-rata beban yang masuk saat ini berkisar 66 MW, meski sebagian pasokan masih berasal dari genset.

"Jaringan induk yang telah terpasang kini mencapai sekitar 80-90 persen, dan diperkirakan dalam beberapa minggu semua akan kembali normal. Jika ini terjadi, aliran listrik dari Arun dan Bireuen akan bisa masuk secara normal," kata Bahlil dalam Sidang Kabinet, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Untuk transmisi antarpulau Sumatera, sambungan sudah terkoneksi. Namun, meski jaringan dasar terhubung, distribusi ke desa-desa masih terkendala karena kerusakan infrastruktur yang parah.

Bahlil menegaskan bahwa banyak jalan yang sulit dilalui, tiang-tiang listrik yang roboh, dan beberapa desa masih terendam banjir. Jika listrik dipaksakan dialirkan ke area yang masih terendam, itu berpotensi menyebabkan kecelakaan.

"Karena sebagian desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang enggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat," tandasnya.

Selain listrik, Bahlil melaporkan kondisi pasokan BBM dan LPG khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi di Sumatra Barat relatif lebih baik. Di Sumatera Utara, isu utama saat ini adalah ketersediaan LPG.karena akses jalan masih terganggu sehingga dibutuhkan tambahan pasokan melalui jalur laut.

Sementara untuk Aceh, Bahlil mengakui situasinya masih berat, khususnya di tiga kabupaten yang hanya dapat dijangkau melalui udara untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG.

"Di tiga kabupaten di Aceh diperlukan upaya luar biasa karena akses darat belum memungkinkan. Kami menyalurkan pasokan lewat jalur udara menggunakan helikopter dan pesawat Hercules, memanfaatkan jalan tikus, serta mengirimkan dengan rakit. Apa pun yang bisa mempercepat distribusi, kami maksimalkan," katanya.