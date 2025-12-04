Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |10:33 WIB
Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan
Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menindak tegas pelaku industri pertambangan yang melanggar kaidah-kaidah pertambangan, apalagi jika sampai menyebabkan kerugian di masyarakat. 

Penegasan ini disampaikan Bahlil usai mengunjungi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pelembayan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu 3 Desember 2025.

"Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan," tegas Bahlil dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Bahlil berjanji akan menuntaskan permasalahan tambang ilegal dan mencabut izin pertambangan yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan dan menindak tegas bagi badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tandasnya.

Penindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang enggan melaksanakan kegiatan pertambangannya sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang baik ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas praktik penambangan ilegal di tanah air.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451/bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186337/bahlil-NWm1_large.jpg
Bahlil: Kuota LPG 3 Kg Ditambah 350 Ribu Ton Antisipasi Nataru 2026, Tanpa Tambah Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186108/bahlil-DeiN_large.jpg
Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil Bahas PLTS 1 Desa 1 Mw
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186099/bahlil-Mom4_large.jpg
TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina, Bahlil: Enggak Ada Masalah daripada Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183123/menteri_esdm_bahlil-FTex_large.jpg
Bahlil Ngaku Kerap Baca Doa Sebelum Tidur agar  Lifting Minyak Capai Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183065/menteri_esdm_bahlil-dUgK_large.jpg
Realisasi Anggaran ESDM Tembus Rp14,1 Triliun hingga November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement