Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akan segera pulih total pasca bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa waktu lalu.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh jaringan listrik yang lumpuh akibat tumbangnya menara transmisi (tower) harus kembali normal pada hari Jumat pekan ini.

"Sekarang tower-tower yang jatuh, materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, Insya Allah hari Jumat semuanya clear. Jadi Jumat malam kita doakan lampu sudah nyala sebagaimana mestinya," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jakarta, Kamis(4/12/2025).

Berdasarkan peta pemulihan aset transmisi, fokus utama saat ini tertuju pada penyelesaian jalur vital SUTT Tarutung-Sibolga yang telah mencapai progres 70 persen, di mana pembangunan Tower Emergency (TE1) tengah dikebut untuk menggantikan Tower T61 yang roboh. Secara simultan, percepatan juga dilakukan pada jalur SUTT Bireuen-Arun yang mencatatkan progres 60 persen dengan target percepatan yang sama.

Keyakinan ini semakin kuat mengingat infrastruktur pendukung di hilir, yakni Gardu Induk (GI) Sibolga, tercatat telah beroperasi 100 persen sejak 2 Desember 2025, sehingga pasokan listrik dapat segera didistribusikan ke masyarakat begitu jaringan transmisi utama tersambung kembali.

Optimisme pemulihan total ini didukung oleh data capaian di tingkat distribusi yang terus bergerak positif. Berdasarkan laporan update per 3 Desember 2025 pukul 13.00 WIB, sebanyak 87,0 persen atau 473.055 pelanggan terdampak kini telah kembali menikmati aliran listrik.

Pemulihan beban listrik juga mencatatkan angka signifikan mencapai 93,4 persen (246,63 MW) yang didukung oleh pulihnya 96 penyulang utama. Meskipun mayoritas wilayah telah menyala, pemerintah tetap memprioritaskan penanganan bagi 70.993 pelanggan yang masih mengalami pemadaman (masih padam) yang tersebar di wilayah kerja 8 UP3 terdampak, termasuk Sibolga dan Padang Sidimpuan. Penyelesaian sisa pelanggan inilah yang haru

"Ini sebagai bentuk keseriusan atas arahan dan perintah Bapak Presiden ketika kemarin datang untuk memastikan agar listrik di minggu ini selesai," tegasnya.