Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |10:15 WIB
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberi relaksasi terhadap aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Relaksasi ini akan diterapkan hingga kondisi pascabencana dinyatakan pulih dan aktivitas warga kembali normal.

"Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang publik, masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, maupun di Aceh. Ini semua dalam rangka bagaimana kita mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Bahlil meyakinkan para warga terdampak bahwa pemulihan akses terhadap listrik, BBM, dan LPG tengah dipercepat. Bahlil juga menyatakan bahwa stok BBM dan LPG di Sumut, Sumbar, dan Aceh masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, hanya saja terkendala pada akses jalur darat ke SPBU. Maka dari itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.

"Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Tapi sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186049/bbm_pertamina-bpsA_large.jpg
Pertamina Proyeksi Konsumsi BBM Naik 3 Persen Selama Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185843/pertamina-y0Wm_large.jpg
Pertamina Pasok BBM 100 Ribu Barel ke Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185793/shell-UBeX_large.jpg
Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185653/bbm_pertamina-Xk8e_large.jpeg
4 SPBU Swasta Resmi Tambah Impor dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185476/bobibos-qPwH_large.jpg
5 Fakta Bobibos Sulap Jerami Jadi BBM RON 98 Buatan Jonggol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185355/bbm-0ALc_large.jpg
Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement