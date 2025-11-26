Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil Bahas PLTS 1 Desa 1 Mw

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:48 WIB
Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil Bahas PLTS 1 Desa 1 Mw
Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil Bahas PLTS 1 Desa 1 Mw (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap isi topik pembahasan usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.

"Oh iya, tadi saya mendampingi Bapak Presiden. Kami kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)," kata Bahlil ditemui wartawan usai rapat, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bahlil menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, dibahas secara merinci terkait implementasi dari rencana pembangunan PLTS tersebut.

Dia mengungkap, pembahasan ini berkaitan dengan gagasan besar Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan cita-citanya terkait satu desa satu megawatt, sehingga, Presiden ingin mendengar bagaimana eksekusi atas pelaksanaannya tersebut.

"Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya," ujarnya.

Bahlil Ungkap Hasil Pertemuan dengan Purbaya

Di sisi lain, Bahlil mengungkap isi pertemuannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada hari Selasa (25/11) kemarin. Setidaknya, ada dua topik yang turut menjadi pembahasan.

"Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186099/bahlil-Mom4_large.jpg
TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina, Bahlil: Enggak Ada Masalah daripada Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183123/menteri_esdm_bahlil-FTex_large.jpg
Bahlil Ngaku Kerap Baca Doa Sebelum Tidur agar  Lifting Minyak Capai Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183065/menteri_esdm_bahlil-dUgK_large.jpg
Realisasi Anggaran ESDM Tembus Rp14,1 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182937/menteri_esdm_bahlil-ijtu_large.jpg
26 Tahun Mangkrak, Bahlil Sebut Blok Masela Mulai Produksi pada 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181850/menteri_esdm_bahlil-LRNT_large.jpg
Bahlil: 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Digarap 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179238/menteri_esdm_bahlil-Hvz9_large.jpg
Bahlil Naikkan Tukin ASN ESDM 100 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement