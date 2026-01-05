Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Buka Suara soal Dampak Konflik Venezuela ke Sektor Minyak RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |19:53 WIB
ESDM Buka Suara soal Dampak Konflik Venezuela ke Sektor Minyak RI
ESDM soal Konflik Venezuela (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah memastikan ketegangan geopolitik menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela belum berdampak terhadap kondisi perminyakan di dalam negeri. Hingga saat ini, pasokan minyak mentah dan harga energi di Tanah Air masih dalam kondisi stabil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan  pemerintah terus melakukan pemantauan, meski sejauh ini belum terlihat adanya pengaruh langsung dari konflik tersebut.

"Kita akan antisipasi, tapi yang jelas kondisi di negara kita saat ini stabil. Belum ada dampaknya," ujarnya saat ditemui usai acara Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor BPH Migas, Senin (5/1/2025).

Laode mengatakan, langkah antisipasi selalu disiapkan pemerintah menghadapi dinamika global, termasuk potensi gangguan pasokan dan fluktuasi harga minyak dunia. Namun ia menekankan, pengumuman resmi terkait kondisi energi nasional saat ini masih aman.

Menanggapi kemungkinan kenaikan harga minyak dalam waktu dekat, Laode menyebut belum ada indikasi ke arah tersebut. "Kan tadi baru diumumkan aman," katanya singkat.

Laode menjelaskan, salah satu faktor yang membuat Indonesia relatif aman dari gejolak tersebut adalah sumber pasokan minyak mentah nasional yang tidak bergantung pada Venezuela. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap perkembangan situasi global.

 

