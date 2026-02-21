Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan merealisasikan pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga crude oil dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD15 miliar atau setara Rp253 triliun.



Bahlil menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan strategis antara Indonesia dan AS yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.



"Untuk memberikan keseimbangan neraca pedagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD15 miliar. Dari USD15 miliar ini terdiri dari membeli BBM, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).



Alihkan Impor Negara Lain



Meski demikian, Bahlil menegaskan kebijakan ini tidak akan menambah total volume impor energi Indonesia. Pemerintah, katanya, hanya mengalihkan sebagian sumber impor dari negara-negara lain ke AS.



"Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser," terangnya.