Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |07:22 WIB
Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun
Prabowo-Trump Deal, Bahlil: RI Beli BBM hingga LPG AS Rp253 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan merealisasikan pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga crude oil dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD15 miliar atau setara Rp253 triliun.

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan strategis antara Indonesia dan AS yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.

"Untuk memberikan keseimbangan neraca pedagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD15 miliar. Dari USD15 miliar ini terdiri dari membeli BBM, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).

Alihkan Impor Negara Lain

Meski demikian, Bahlil menegaskan kebijakan ini tidak akan menambah total volume impor energi Indonesia. Pemerintah, katanya, hanya mengalihkan sebagian sumber impor dari negara-negara lain ke AS.

"Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser," terangnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201942/bahlil-9TBY_large.jpg
Tawarkan 110 Blok Migas, Bahlil: Proyek Rp100 Miliar ke Bawah Diprioritaskan untuk Pengusaha Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201939/bahlil-N0lf_large.jpg
Bahlil: Jangan Pernah Bermimpi Swasembada Energi Kalau Tak Punya Terobosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201813/menteri_esdm_bahlil-uR2v_large.jpg
6 Fakta RI Stop Ekspor Timah Tahun Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201029/bahlil-f4bV_large.jpg
Bahlil Kaji Ulang Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, Minta Arahan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197041/menteri_esdm_bahlil-mnBj_large.jpg
Bahlil Terbitkan Izin untuk 45 Ribu Sumur Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196953/bahlil-xSwF_large.jpg
Izin Tambang Emas Martabe Agincourt dan PLTA Batang Toru Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement