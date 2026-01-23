Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Terbitkan Izin untuk 45 Ribu Sumur Rakyat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:57 WIB
Bahlil Terbitkan Izin untuk 45 Ribu Sumur Rakyat
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan legalitas bagi 45.000 sumur rakyat. Kebijakan ini mengubah status penambang rakyat menjadi mitra legal yang berkontribusi pada ketahanan energi.

Pemerintah telah mempercepat proses perizinan di sejumlah provinsi penghasil minyak agar produksi dari sumur-sumur tersebut segera tercatat dalam perhitungan nasional. Di samping itu, Kementerian ESDM menyiapkan strategi tambahan yang menjadi bagian dari upaya cepat menahan dan membalikkan tren penurunan produksi.

"Sekarang kita mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting," jelas Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1/2026). 

Langkah kedua berfokus pada modernisasi teknik ekstraksi melalui pemanfaatan teknologi mutakhir. Menurutnya, langkah ini penting untuk menahan laju penurunan produksi alamiah pada sumur-sumur existing. "Intervensi teknologi juga berjalan dengan baik kita lakukan," tambah Bahlil.

Sebagai strategi ketiga, pemerintah memangkas hambatan birokrasi untuk mempercepat realisasi produksi lapangan baru dan memastikan rencana pengembangan tidak mandek.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196953/bahlil-xSwF_large.jpg
Izin Tambang Emas Martabe Agincourt dan PLTA Batang Toru Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196926/bahlil-Juip_large.jpg
Bahlil soal Wajahnya Dijadikan Meme: Intervensi Asing, Tak Senang Indonesia Stop Impor BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196878/bahlil-T7C1_large.jpg
RI Kehilangan Minyak 2 Juta Barel, Bahlil Sanksi Pejabat ESDM Buntut Kebocoran Pipa Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194502/menteri_esdm_bahlil-tDo3_large.jpg
Bahlil Pamer Setoran PNBP Lampaui Target APBN 2025, Tembus Rp138,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194235/bahlil-LaqJ_large.jpg
Bahlil Bakal Panggil Bos PLN Imbas Realisasi Investasi ESDM Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194234/bahlil-xQ6a_large.jpg
Bahlil soal Energi Baru Terbarukan: Bertambah 1,1 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement