Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Alasan Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Belum Pulih 100%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |09:46 WIB
Bahlil Ungkap Alasan Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Belum Pulih 100%
Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab pasokan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatera belum pulih 100%. (Foto :Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab pasokan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatera belum pulih 100%. Kendala di lapangan tidak hanya disebabkan banjir, tetapi juga keterbatasan jaringan listrik yang sejak awal belum menjangkau sejumlah desa.

Bahlil mencontohkan, pemulihan listrik secara umum di Sumatera Utara telah mencapai 99,9%. Namun demikian, masih terdapat sekitar 50 desa di empat kabupaten yang sejak awal memang belum menikmati aliran listrik.

"Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana," katanya saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Ia mengungkapkan, secara nasional masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar pemerintah ke depan untuk memastikan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami menyarankan agar bisa kita lakukan program sampai dengan 2029 agar semua desa di Indonesia ini bisa dilistriki, sekaligus menunjang program tentang sekolah-sekolah yang berbasis teknologi," lanjutnya.

Terkait wilayah bencana di Aceh, Bahlil menyampaikan bahwa total kapasitas pembangkitan listrik di Banda Aceh mencapai sekitar 110 megawatt. Hingga saat ini, rata-rata 60 megawatt telah berhasil disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangkitan. Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersalurkan, sebagian kita pakai genset," ujar Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190143//bahlil-52Dm_large.jpg
Bahlil Stop Impor Solar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190135//presiden_prabowo_subianto-vJ5I_large.jpeg
Soroti Bencana di Sumatera, Prabowo Minta Penegakan Hukum Diperketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190133//presiden_prabowo_subianto-Af5P_large.jpeg
Tegas! 22 Izin Pengelolaan Hutan Dicabut, Prabowo Tertibkan PBPH Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190111//polri-dtao_large.jpg
Soal Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Kapolri: Satu Korporasi Naik Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190113//prabowo-mVlu_large.jpg
Blak-blakkan, Prabowo Bongkar Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement