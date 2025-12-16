Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Stop Impor Solar 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |09:08 WIB
Bahlil Stop Impor Solar 2026
Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia akan menghentikan impor solar pada 2026. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia akan menghentikan impor solar pada 2026. Hal ini mungkin terjadi karena beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang mulai berjalan pada 2026.

Bahlil menerangkan, RDMP Balikpapan akan menambah kapasitas produksi solar nasional lebih dari 100 ribu barel per hari. Dengan tambahan tersebut, produksi solar dalam negeri dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

"Sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup," kata Bahlil saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan surplus solar apabila program biodiesel B50 didorong penuh. Surplus tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton dan dapat dikonversi menjadi produk bahan bakar pesawat atau avtur.

"Kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk avtur. Sehingga di 2026, insyaallah solar kita sudah clear, avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190089//menteri_esdm_bahlil-Zbc7_large.jpg
Ketersediaan BBM dan LPG pada Libur Nataru, Bahlil: Aman!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189656//pengiriman_bbm-m2Dt_large.jpg
Percepat Pasokan Energi, Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189644//prabowo-LwgF_large.JPG
Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537//bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460//spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189185//menteri_esdm_bahlil-Rsui_large.jpg
Bahlil Tetapkan Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggaran Tambang di Kawasan Hutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement