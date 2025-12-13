Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Pasokan Energi, Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |20:05 WIB
Percepat Pasokan Energi, Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara
Pertamina Patra Niaga kembali memastikan pasokan energi di wilayah Aceh yang sulit dijangkau tetap lancar melalui jalur udara. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga kembali memastikan pasokan energi di wilayah Aceh yang sulit dijangkau tetap lancar melalui jalur udara. 

Pada Sabtu pagi (13/12/2025), pukul 08.08 WIB, pengiriman BBM berangkat dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menggunakan pesawat Air Tractor sebagai moda utama distribusi.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, Pertamina mengerahkan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan penyaluran BBM tetap berjalan. 

"Di wilayah tertentu dengan akses terbatas, pengiriman melalui udara, termasuk Air Tractor, menjadi opsi terbaik agar energi segera menjangkau masyarakat,” ujarnya.

Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah mengintensifkan distribusi energi melalui berbagai moda udara. Mulai dari penerbangan pesawat perintis, pesawat Hercules, helikopter sling load, hingga Air Tractor, yang kini menjadi tulang punggung pengiriman BBM ke Bener Meriah. 

Setiap penerbangan Air Tractor mampu membawa maksimal 3,5 KL Biosolar ataupun 4 KL Gasoline (Pertalite atau Pertamax), dengan jadwal yang direncanakan hingga dua sampai tiga kali penerbangan per hari.

Simon didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra meninjau langsung kesiapan pengiriman. Langkah ini diambil karena sejumlah jalur darat masih sulit dilalui akibat kondisi pascabencana, sehingga pengiriman melalui udara menjadi solusi strategis agar energi dapat segera sampai ke masyarakat.

Hampir sepekan Simon dan Mars Ega berkantor di Medan dan Aceh, memimpin dan mengawal   pendistribusian BBM dan bantuan di wilayah Aceh, baik menggunakan moda udara, laut dan darat,  sebagai upaya percepatan penyaluran BBM.

 

