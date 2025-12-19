Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Listrik di Aceh Hampir Pulih Seperti Sebelum Bencana, Sisa 4 Kabupaten

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |16:28 WIB
Bahlil: Listrik di Aceh Hampir Pulih Seperti Sebelum Bencana, Sisa 4 Kabupaten
Menteri ESDM soal Listrik di Aceh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan pasokan listik di Provinis Aceh hampir pulih seluruhnya seperti sebelum terjadinya bencana banjir dan longsor.

Bahlil mengatakan pasokan listrik di Provinsi Aceh sebesar 120 megawatt sudah menerangi hampir seluruh kabupaten di provinisi tersebut. Namun masih tersisa 4 Kabupaten yang masih dalam tahap pemulihan.

"Namun yang untuk Aceh, kami harus sampaikan secara data terkini bahwa Banda Aceh semalam alhamdulillah, puji Tuhan, sudah normal sesuai dengan apa yang sebelum terjadi bencana. 120 Megawatt di Banda Aceh semuanya sudah nyala," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Adapun 4 Kabupaten yang masih dalam tahap pemulihan yakni, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Keempat kabupaten ini terkendala proses pemulihan karena masifnya kerusakan infrastruktur pasca bencana.

"Ini terjadi karena bukan karena mesin listriknya atau power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi terjadi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah," lanjutnya.

Bahlil mengatakan, kerusakan pada jalan kabupaten menjadi salah satu tantangan proses pemulihan kelistrikan di Provinsi Aceh. Belum lagi, di beberapa wilayah 4 kabupaten tersebut saat ini juga masih ada yang digenangi banjir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190162/bahlil-Nnsu_large.jpg
Bahlil soal Listrik di Aceh Belum Normal: Masih Banjir, Kalau Dipaksa Bisa Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190089/menteri_esdm_bahlil-Zbc7_large.jpg
Ketersediaan BBM dan LPG pada Libur Nataru, Bahlil: Aman!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189185/menteri_esdm_bahlil-Rsui_large.jpg
Bahlil Tetapkan Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggaran Tambang di Kawasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189127/menteri_esdm_bahlil-6LVQ_large.jpg
Bahlil Akhirnya Minta Maaf soal Listrik di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187704/bahlil-Wo7u_large.jpg
Bencana Sumatera, Bahlil Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451/bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement