Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta Tak Taat Aturan dan Lawan Negara

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ada operator SPBU swasta yang dinilai tidak taat terhadap aturan negara, bahkan dinilai melawan kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi soal pemberian kuota SPBU swasta pada tahun depan. Mengingat belakangan kuota yang diberikan oleh SPBU swasta telah habis meski belum tutup tahun 2025.

"(SPBU) swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung (kuota impor tahun depan). Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung," kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (19/12/2025).

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah masih mengatur besaran kuota SPBU swasta untuk tahun depan, termasuk kemungkinan adanya tambahan. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan final yang bisa disampaikan ke publik.

"Nanti saya sampaikan. Masih diatur. Belum ada bocoran," kata Bahlil.

Saat ditanya lebih lanjut apakah tambahan kuota tersebut akan berada di atas angka 10 persen, Bahlil kembali menekankan sikap keras pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak patuh aturan.