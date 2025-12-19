Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta Tak Taat Aturan dan Lawan Negara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |18:54 WIB
Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta Tak Taat Aturan dan Lawan Negara
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ada operator SPBU swasta yang dinilai tidak taat terhadap aturan negara, bahkan dinilai melawan kebijakan pemerintah. 

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi soal pemberian kuota SPBU swasta pada tahun depan. Mengingat belakangan kuota yang diberikan oleh SPBU swasta telah habis meski belum tutup tahun 2025.

"(SPBU) swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung (kuota impor tahun depan). Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung," kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (19/12/2025).

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah masih mengatur besaran kuota SPBU swasta untuk tahun depan, termasuk kemungkinan adanya tambahan. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan final yang bisa disampaikan ke publik.

"Nanti saya sampaikan. Masih diatur. Belum ada bocoran," kata Bahlil.

Saat ditanya lebih lanjut apakah tambahan kuota tersebut akan berada di atas angka 10 persen, Bahlil kembali menekankan sikap keras pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak patuh aturan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190907/menteri_esdm_bahlil-HBc3_large.jpg
Bahlil Klaim Ketersediaan BBM, LPG hingga Listrik Aman Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190894/menteri_esdm_bahlil-MbPD_large.JPG
Bahlil Ungkap Penyebab Sejumlah Wilayah di Aceh Masih Gelap  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190881/menteri_esdm_soal_listrik_di_aceh-FTcy_large.JPG
Bahlil: Listrik di Aceh Hampir Pulih Seperti Sebelum Bencana, Sisa 4 Kabupaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190162/bahlil-Nnsu_large.jpg
Bahlil soal Listrik di Aceh Belum Normal: Masih Banjir, Kalau Dipaksa Bisa Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190089/menteri_esdm_bahlil-Zbc7_large.jpg
Ketersediaan BBM dan LPG pada Libur Nataru, Bahlil: Aman!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189185/menteri_esdm_bahlil-Rsui_large.jpg
Bahlil Tetapkan Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggaran Tambang di Kawasan Hutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement