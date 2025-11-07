Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |15:12 WIB
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Untuk memastikan langsung kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, meninjau langsung sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Yogyakarta, pada Kamis 6 November 2025.

Kegiatan yang dilakukan di SPBU 44.552.11 Kyai Mojo dan SPBU 44.552.07 Ambarketawang ini merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kualitas bahan bakar dan pelayanan di SPBU tetap terjaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus meninjau kesiapan sarana dan fasilitas di SPBU serta mendengarkan langsung masukan dari pelanggan.

Dalam kunjungan tersebut, Mars Ega melakukan uji kualitas BBM dan pengecekan fasilitas SPBU, termasuk kondisi tangki, dispenser, hingga kebersihan area pelayanan dan kenyamanan fasilitas umum di SPBU seperti toilet dan musala. Selain itu, dirinya juga menyapa para pelanggan dan pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi pelanggan rutin di kedua SPBU tersebut.

“Kami terus memastikan produk BBM yang diterima masyarakat benar-benar sesuai spesifikasi dan takaran, serta seluruh fasilitas SPBU memberikan kenyamanan bagi konsumen. Karena bagaimana pun Pertamina adalah rumah kita bersama, rumah energi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Mars Ega dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Mars Ega mengatakan Pertamina Patra Niaga secara rutin melakukan inspeksi lapangan dan program pemantauan kualitas salah satunya melalui tim Serv-Q (Service Quality) untuk memastikan aspek mutu (quality), kuantitas (quantity), dan pelayanan (service) berjalan sesuai standar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan memastikan kenyamanan pelanggan merupakan bagian penting dari pelayanan prima yang harus dijaga oleh seluruh SPBU,” jelas Mars Ega.

 

