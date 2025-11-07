BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego

BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, mengatakan SPBU swasta BP-AKR bakal kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina.

Laode menjelaskan, SPBU BP berencana mengimpor sebanyak 100 ribu barel yang dijadwalkan sampai ke Indonesia pada bulan November ini. Pasokan BBM ini akan menambah stok BBM yang sebelumnya telah habis terjual sebelum habis tahun 2025.

"Jadi malah yang BP-AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo. BP nambah lagi 100 ribu barel," kata Laode saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).

Sementara untuk SPBU Shell dan Vivo, Laode mengatakan saat ini masih melakukan proses negosiasi lebih panjang dengan Pertamina Patra Niaga. Namun menurutnya dalam waktu dekat kedua operator SPBU swasta itu akan ikut melakukan pembelian.

"Ya jadi yang belum itu sedang bernegosiasi dengan badan usaha Pertamina Patra Niaga dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi. Jadi kita tunggu aja ya," sambungnya.