Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Siap Luncurkan BBM Terbaru untuk Industri di 2026, Intip Spesifikasinya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:03 WIB
Pertamina Siap Luncurkan BBM Terbaru untuk Industri di 2026, Intip Spesifikasinya
Pertamina Patra Niaga siap meluncurkan Biosolar Performance pada 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga siap meluncurkan Biosolar Performance pada 2026. Ini merupakan bahan bakar minyak (BBM) high performance untuk mendukung kebutuhan sektor industri.

Biosolar Performance merupakan pengembangan dari Biosolar yang telah dilengkapi formula Pertatec (Pertamina Technology). Produk ini dirancang untuk menjaga kebersihan sistem bahan bakar, menekan pembentukan deposit, serta menjaga stabilitas performa mesin dalam operasional industri yang berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan kehadiran Biosolar Performance menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan solusi energi yang memberikan nilai tambah bagi sektor industri nasional.

"Pertamina Patra Niaga terus berupaya menghadirkan produk energi yang mampu meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional konsumen industri. Biosolar Performance kami siapkan sebagai BBM high performance yang mendukung keberlanjutan kegiatan industri ke depan," ujar Mars Ega dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Dari sisi teknis, Biosolar Performance menunjukkan peningkatan performa berdasarkan hasil pengujian, antara lain peningkatan kinerja bahan bakar, penurunan kecenderungan penyumbatan filter bahan bakar (filter blocking tendency), membersihkan deposit pada sistem bahan bakar, dan peningkatan efisiensi biaya penggantian filter.

VP Business Development & Subsidiary Patra Niaga, Sigit Setiawan, menjelaskan Biosolar Performance dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional industri dengan jam kerja tinggi dan beban mesin berat, sehingga reliability operasional lebih tinggi dibandingkan B40 konvensional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191327//bbm-jlEb_large.jpg
Konsumsi BBM, LPG, Avtur Meningkat Saat Libur Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191322//pertamina-k8F0_large.jpg
Industri Keluhkan Penggunaan B40, Begini Respons Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191180//bbm-F3Em_large.jpg
Tak Kenal Lelah, Pertamina Berhasil Salurkan BBM ke Wilayah Takengon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190909//menteri_esdm_bahlil-0tFY_large.jpg
Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta Tak Taat Aturan dan Lawan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190907//menteri_esdm_bahlil-HBc3_large.jpg
Bahlil Klaim Ketersediaan BBM, LPG hingga Listrik Aman Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190777//pertamina-0JOt_large.jpg
Punya Nilai Strategis di Mata Investor, Pertamina Perkuat Reputasi Global Pakai Strategi Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement