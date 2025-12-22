Pertamina Siap Luncurkan BBM Terbaru untuk Industri di 2026, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga siap meluncurkan Biosolar Performance pada 2026. Ini merupakan bahan bakar minyak (BBM) high performance untuk mendukung kebutuhan sektor industri.

Biosolar Performance merupakan pengembangan dari Biosolar yang telah dilengkapi formula Pertatec (Pertamina Technology). Produk ini dirancang untuk menjaga kebersihan sistem bahan bakar, menekan pembentukan deposit, serta menjaga stabilitas performa mesin dalam operasional industri yang berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan kehadiran Biosolar Performance menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan solusi energi yang memberikan nilai tambah bagi sektor industri nasional.

"Pertamina Patra Niaga terus berupaya menghadirkan produk energi yang mampu meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional konsumen industri. Biosolar Performance kami siapkan sebagai BBM high performance yang mendukung keberlanjutan kegiatan industri ke depan," ujar Mars Ega dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Dari sisi teknis, Biosolar Performance menunjukkan peningkatan performa berdasarkan hasil pengujian, antara lain peningkatan kinerja bahan bakar, penurunan kecenderungan penyumbatan filter bahan bakar (filter blocking tendency), membersihkan deposit pada sistem bahan bakar, dan peningkatan efisiensi biaya penggantian filter.

VP Business Development & Subsidiary Patra Niaga, Sigit Setiawan, menjelaskan Biosolar Performance dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional industri dengan jam kerja tinggi dan beban mesin berat, sehingga reliability operasional lebih tinggi dibandingkan B40 konvensional.