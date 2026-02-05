Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger 3 Anak Usaha Pertamina, Ini Dampak dan Keuntungannya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |17:15 WIB
Merger 3 Anak Usaha Pertamina, Ini Dampak dan Keuntungannya
Penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional menjadi satu . (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional menjadi satu dinilai sebagai langkah rasional dan efisien. Merger ini tidak hanya menyederhanakan struktur organisasi, tetapi juga mengintegrasikan fungsi kilang, pengangkutan, dan niaga dalam satu manajemen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperkuat daya saing Pertamina Group.

Menurut pengamat energi Sofyano Zakaria, kebijakan tersebut merupakan strategi rasional, terukur, dan memiliki dasar kuat dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari sisi operasional, efisiensi biaya, maupun perolehan laba.

"Langkah merger ini bukan sekadar penyederhanaan struktur organisasi, melainkan bagian dari transformasi bisnis yang selama ini memang dibutuhkan di tubuh Pertamina Group," ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, selama ini terdapat pemisahan fungsi yang terlalu kaku antara lini pengolahan (kilang), pengangkutan (shipping), dan distribusi serta niaga (trading).

“Padahal, ketiga fungsi tersebut sejatinya merupakan satu rantai nilai (value chain) yang saling terkait dan sangat menentukan efisiensi biaya serta kecepatan pengambilan keputusan," tambah Sofyano.

Dengan bergabungnya ketiga entitas tersebut, koordinasi operasional akan menjadi jauh lebih efektif. Pengadaan, pengiriman, pengolahan, hingga distribusi produk BBM dan turunannya bisa berada dalam satu kendali manajemen yang terintegrasi. Hal ini diyakini akan meminimalkan tumpang tindih kebijakan, mempercepat proses logistik, serta mengurangi biaya tidak perlu yang selama ini muncul akibat birokrasi antarperusahaan dalam satu grup yang sama.

 

