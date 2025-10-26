Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya menjaga ketahanan energi nasional. Semua pemangku kepentingan di sektor ESDM berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan energi dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.



Bahlil pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemangku kepentingan di sektor ESDM atas kinerja terbaiknya dalam menjaga ketahanan energi nasional.



"Semua itu tidak bisa kita capai kalau tanpa bantuan Bapak-Ibu pengusaha. Jadi, saya harus menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu," ujar Bahlil dalam Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025.



Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Penghargaan Subroto adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh pihak yang terus berupaya memperkuat kedaulatan energi dan memastikan pemerataan energi hingga ke pelosok desa di Indonesia.



Salah satu yang mendapatkan hal tersebut adalah PT Pertamina Patra Niaga yang menegaskan kiprahnya dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga menjadi badan usaha niaga BBM terbaik, untuk bidang badan usaha hilir minyak dan gas bumi terbaik, atas konsistensinya memastikan distribusi energi hingga pelosok negeri.