HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Kerahkan Helikopter, Antar Logistik untuk Warga di Aceh Tamiang

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:28 WIB
Pertamina Kerahkan Helikopter, Antar Logistik untuk Warga di Aceh Tamiang
Tim Subholding Upstream Pertamina melalui PHR Zona 1 menyalurkan bantuan logistik secara langsung. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
ACEH TAMIANG — Upaya penanganan darurat bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang terus dilakukan oleh sumber daya pemerintah yang ada. Tim Subholding Upstream Pertamina melalui PHR Zona 1 menyalurkan bantuan logistik secara langsung dari udara (airdrop) ke sejumlah titik yang tak dapat dijangkau melalui jalur darat.

Dalam video resmi yang diunggah akun Pertamina pada Selasa (2/12/2025), terlihat kru Pertamina berada di dalam helikopter menyiapkan paket bantuan sebelum dijatuhkan ke permukiman warga di Kecamatan Rantau yang kini terputus aksesnya akibat tingginya genangan air dan kerusakan jalan.

“Tidak memungkinkan untuk mendarat, tim Subholding Upstream Pertamina menyalurkan bantuan untuk masyarakat melalui airdrop,” demikian keterangan Pertamina, Rabu (3/12/2025).

Bantuan yang diantar meliputi kebutuhan dasar seperti makanan siap konsumsi, air bersih, perlengkapan bayi, serta kebutuhan darurat lainnya bagi warga yang terisolasi selama beberapa hari terakhir.

Pertamina menyebut bahwa logistik darurat dan pengerahan relawan masih terus dilakukan di lapangan. Jalur darat menuju beberapa desa belum bisa dilalui akibat arus kuat dan material lumpur yang menutup ruas jalan.

 

Halaman:
1 2
