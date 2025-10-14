Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |12:01 WIB
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyambut baik program dari Pemerintah terkait pemanfaatan bioetanol sampai dengan 10%. Selain sudah menjadi best practice di negara-negara maju, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk green energy serta salah satu upaya menuju kemandirian energi.

"Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang Bahan Bakar Minyak (BBM), kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dirinya juga mengajak para pabrikan otomotif, akademisi, dan praktisi untuk membantu melakukan edukasi publik terkakt implementasi bioetanol. "Kami menyambut baik bahwa pabrikan otomotif juga telah mengantisipasi dengan teknologi kendaraan yang mampu menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya, hal ini tentunya membuka ruang kepada kami selaku penyedia layanan BBM untuk bersama-sama pabrikan otomotif, akademisi dan praktisi dalam melakukan edukasi publik untuk mendukung program Pemerintah," katanya.

Terkait kerja sama dengan Badan Usaha Non Pertamina (swasta), saat ini proses negosiasi Business to Business (B2B) masih terus berjalan dengan skema win-win solution serta mengedapankan semangat saling menghormati dan memahami internal prosedur masing-masing perusahaan agar layanan kepada masyarkat secara luas dapat segera terlayani dengan baik.

Pertamina Patra Niaga juga terbuka atas masukan dan saran dari segenap lapisan masyarakat dan berkomitmen terus melakukan perbaikan, hal ini tidak mudah namun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini kami mengakselerasi perbaikan layanan di sektor ritel SPBU melalui program retail make over, di antaranya dengan terus melakukan perbaikan dan penataan toilet dan mushala, kepastian kualitas BBM dan house keeping SPBU agar dapat memberikan kenyamanan konsumen selama di SPBU," tegas Mars Ega.

 

