HOME FINANCE HOT ISSUE

332 Kapal Tanker Kawal Distribusi BBM dan LPG untuk Nataru 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:20 WIB
332 Kapal Tanker Kawal Distribusi BBM dan LPG untuk Nataru 2026
332 armada kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah, BBM, LPG, hingga petrokimia ke seluruh pelosok negeri. (Foto; okezone.com/Pertamina)
JAKARTA — PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiagakan 332 armada kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah, BBM, LPG, hingga petrokimia ke seluruh pelosok negeri. Hal ini untuk memastikan kesiapan penuh dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

“Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi, kami siagakan 332 kapal tanker, dan juga menyiapkan 12 kapal tanker cadangan. Kapal-kapal ini melayani distribusi BBM, minyak mentah, LPG, serta petrokimia ke berbagai wilayah, termasuk jalur distribusi regional," ujar Pjs Corporate Secretary PIS, Alih Istik Wahyuni, Senin (1/12/2025).

Selain itu, melalui PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), PIS juga menyiapkan 338 kapal pendukung pelabuhan (tugboat) untuk memastikan kelancaran proses sandar dan bongkar muat di berbagai pelabuhan.

Seluruh armada ini dipantau secara berkala di posko monitoring terpusat serta sistem digitalisasi operasional agar pasokan energi tersalurkan secara aman ke seluruh wilayah Indonesia.

Alih juga menegaskan bahwa kesiapan armada ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan menjaga ketahanan energi nasional. “Setiap akhir tahun kebutuhan energi masyarakat meningkat signifikan. Karena itu, kami mempersiapkan seluruh kapal, infrastruktur, dan sistem monitoring secara maksimal agar pasokan BBM dan LPG tetap terjamin,” ujar Alih.

Terkait dengan kondisi cuaca saat ini, PIS juga telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dengan selalu memonitor pergerakan kapal-kapal yang bisa dioptimalkan untuk percepatan angkutan tambahan pasokan stok BBM maupun LPG.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
