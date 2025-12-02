Advertisement
Terdampak Banjir Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Tetap Aman

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |20:24 WIB
Terdampak Banjir Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Tetap Aman
Anteran Panjang di SPBU Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Madina, Sumatera Utara. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan keselamatan pekerja di tengah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan, Sumatera Utara.

"Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dirinya memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.

"Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujarnya.

Mars Ega menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana. 

Pertamina Patra Niaga memastikan proses evakuasi dilakukan secara terarah, serta menyiapkan lokasi pengungsian yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

 

