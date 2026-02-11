Revitalisasi Rampung, Tangki LNG Arun Siap Beroperasi

JAKARTA - PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai bagian dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) telah menyelesaikan proyek revitalisasi Tangki LNG Arun F-6004 serta fasilitas pendukung yang dimulai sejak awal tahun 2024. Memiliki kapasitas sebesar 127.000 m³, revitalisasi Tangki F-6004 ini merupakan bentuk ekspansi bisnis untuk menjadi leader energy hub Asia pada tahun 2030.

Beroperasinya Tangki F-6004 ini melengkapi 4 tangki LNG eksisting lainnya dengan kapasitas yang sama. Sejalan dengan proyek ini, PAG juga melengkapi dengan fasilitas pendukung, salah satunya ialah beroperasinya 1 dermaga untuk menerima kapal LNG berukuran kecil dengan kapasitas 3.500 m³. Tidak hanya itu, berkembangnya bisnis PAG juga diharapkan membuka lapangan kerja di Provinsi Aceh, lokasi tangki ini beroperasi.

Revitalisasi Tangki LNG Arun

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menegaskan bahwa revitalisasi Tangki F-6004 merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keandalan fasilitas LNG Arun dan sesuai standar HSSE yang berlaku. Dengan selesainya revitalisasi, Tangki F-6004 dinyatakan siap mendukung kebutuhan operasional perusahaan secara optimal.

“Kesiapan Tangki F-6004 akan mendorong peningkatan utilisasi terminal hingga 25%. Penambahan kapasitas ini memperkuat peran fasilitas LNG Arun sebagai pusat energi strategis yang melayani pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan, seiring pengembangan bisnis Hub LNG,” ujar Hery dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/2/2026).