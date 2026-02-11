Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Revitalisasi Rampung, Tangki LNG Arun Siap Beroperasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:00 WIB
Revitalisasi Rampung, Tangki LNG Arun Siap Beroperasi
Revitalisasi Rampung, Tangki LNG Arun Siap Beroperasi (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai bagian dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) telah menyelesaikan proyek revitalisasi Tangki LNG Arun F-6004 serta fasilitas pendukung yang dimulai sejak awal tahun 2024. Memiliki kapasitas sebesar 127.000 m³, revitalisasi Tangki F-6004 ini merupakan bentuk ekspansi bisnis untuk menjadi leader energy hub Asia pada tahun 2030.

Beroperasinya Tangki F-6004 ini melengkapi 4 tangki LNG eksisting lainnya dengan kapasitas yang sama. Sejalan dengan proyek ini, PAG juga melengkapi dengan fasilitas pendukung, salah satunya ialah beroperasinya 1 dermaga untuk menerima kapal LNG berukuran kecil dengan kapasitas 3.500 m³. Tidak hanya itu, berkembangnya bisnis PAG juga diharapkan membuka lapangan kerja di Provinsi Aceh, lokasi tangki ini beroperasi.

Revitalisasi Tangki LNG Arun

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menegaskan bahwa revitalisasi Tangki F-6004 merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keandalan fasilitas LNG Arun dan sesuai standar HSSE yang berlaku. Dengan selesainya revitalisasi, Tangki F-6004 dinyatakan siap mendukung kebutuhan operasional perusahaan secara optimal.

“Kesiapan Tangki F-6004 akan mendorong peningkatan utilisasi terminal hingga 25%. Penambahan kapasitas ini memperkuat peran fasilitas LNG Arun sebagai pusat energi strategis yang melayani pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan, seiring pengembangan bisnis Hub LNG,” ujar Hery dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PGAS PGN Pertamina Gas Bumi LNG PGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200193/pgn-lCL8_large.jpg
Siapkan Capex Rp5,93 Triliun di 2026, Intip Rencana PGN (PGAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200069/dpr_ri_kunjungan_ke_pgn_saka-1Esh_large.png
PGN Saka Catatkan Kinerja Produksi Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199001/gas_bumi-yXuA_large.jpg
Ekspansi Jargas, PGN Siap Jalankan Arahan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198578/pgn-gZXM_large.jpg
PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196654/gas-Ym34_large.jpg
Bangkitkan Ekonomi Aceh, Hilirisasi Gas Bumi Dipercepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196506/lng-1uiF_large.jpg
Perdana, PGN (PGAS) Pasok LNG ke Nusantara Regas Dukung Sektor Kelistrikan dan Industri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement