Perdana, PGN (PGAS) Pasok LNG ke Nusantara Regas Dukung Sektor Kelistrikan dan Industri

JAKARTA - PT Nusantara Regas (NR) menerima pasokan liquefied natural gas (LNG) perdana dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada Senin 19 Januari 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan gas nasional bagi sektor strategis seperti sektor kelistrikan dan industri

Proses ship-to-ship transfer LNG berlangsung pada 19–21 Januari 2026, dengan kegiatan commissioning dan penyerahan gas PGN dilaksanakan pada 20 Januari 2026. Selanjutnya, gas hasil regasifikasi dialirkan melalui proses gas-in di Onshore Receiving Facility (ORF) Muara Karang sebelum disalurkan ke jaringan pipa gas.

Pasokan LNG ini direncanakan sebanyak tiga kargo sepanjang tahun 2026 dan bersumber dari Kilang LNG Tangguh Papua. Melalui infrastruktur PGN, penyaluran gas dapat dilakukan dengan kapasitas maksimum hingga 100 MMSCFD, dengan kemampuan continuous operation sebesar 60 MMSCFD untuk menjamin keandalan suplai.

Sebagai operator terminal LNG nasional, Nusantara Regas telah melayani dan menyalurkan gas hasil regasifikasi LNG sejak tahun 2012, terutama untuk mendukung pasokan energi sektor kelistrikan. Selama lebih dari satu dekade, Nusantara Regas berperan strategis dalam memastikan ketersediaan gas bumi yang andal dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan permintaan energi nasional dan upaya transisi menuju energi yang lebih bersih.

Direktur Operasi & Komersial Nusantara Regas Mahfud Fauzi menegaskan bahwa penerimaan pasokan LNG ini memperkuat peran jangka panjang Nusantara Regas dalam sistem energi nasional.

“Sejak awal beroperasi, Nusantara Regas telah menjadi bagian penting dalam menjaga kontinuitas suplai LNG nasional, khususnya untuk sektor kelistrikan. Penerimaan LNG perdana dari PGN ini menjadi tonggak strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik dan industri,” ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dia menambahkan, suplai LNG tersebut akan difokuskan untuk mendukung aktivitas pembangkitan listrik dan industri melalui pemanfaatan infrastruktur gas yang terintegrasi.

“Suplai LNG PGN dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, komersial, dan rumah tangga agar aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara stabil dan berkesinambungan. Gas hasil regasifikasi selanjutnya disalurkan melalui sistem ORF Muara Karang dan jaringan pipa PGN untuk menjangkau pengguna akhir,” lanjutnya.