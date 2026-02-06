PGN Saka Catatkan Kinerja Produksi Lampaui Target APBN

JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA), perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Sub Holding Gas Pertamina mencatatkan kinerja produksi melampaui target APBN serta konsisten menerapkan pengelolaan lingkungan berstandar internasional.

Adanya hal itu PGN SAKA menerima Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited di Gresik, Jawa Timur.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keandalan operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komisi XII DPR RI juga memastikan bahwa kegiatan operasional hulu migas PGN SAKA selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan peninjauan lapangan terhadap penerapan standar operasional mitigasi risiko lingkungan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi forum dialog antara pemangku kepentingan yaitu legislatif dan pemerintah serta pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan di sektor hulu migas.

“PGN SAKA menunjukkan bahwa peningkatan kinerja hulu migas dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kami menilai komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, penurunan emisi, dan penerapan prinsip keberlanjutan patut diapresiasi,” ujar Ketua Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026).