HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspansi Jargas, PGN Siap Jalankan Arahan Danantara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |08:11 WIB
Ekspansi Jargas, PGN Siap Jalankan Arahan Danantara
Ekspansi Jargas, PGN Siap Jalankan Arahan Danantara (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mempercepat pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Batam. Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi menuju energi bersih serta mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Program ini juga ditetapkan sebagai pilot project nasional yang nantinya akan direplikasi ke berbagai kota lainnya di Indonesia.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Danantara kepada PGN untuk memfokuskan bisnis pada sektor midstream dan downstream gas, guna mendorong perluasan layanan gas bumi melalui jargas.

“Untuk PGN, kita akan mulai tahun ini melakukan pipanisasi sampai ke rumah-rumah. Kita coba dulu di satu kota (Batam) sambil kita review,” ujar Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham, menegaskan bahwa PGN berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Setelah implementasi di Batam berjalan dan dievaluasi, PGN akan melanjutkan pengembangan jargas di kota-kota lainnya dengan mempertimbangkan kesiapan suplai, infrastruktur, serta kebutuhan pasar,” jelas Aldi dalam keterangannya.

 

Halaman: 1 2
1 2
Telusuri berita finance lainnya
