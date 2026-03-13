PGN Tambah 230 Km Pipa Gas di 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |08:47 WIB
PGN Tambah 230 Km Pipa Gas di 2025
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menambah lebih dari 230 km jaringan pipa distribusi gas bumi pada tahun 2025. Penambahan jaringan pipa gas ini dilakukan seiring upaya memperluas akses energi bersih dan memperkuat layanan gas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, saat ini PGN mengelola lebih dari 95% infrastruktur gas bumi nasional. Pertumbuhan jaringan pipa gas bumi ini mendorong PGN untuk memperkuat integrasi jaringan pipa dengan infrastruktur non pipa guna memastikan layanan gas bumi semakin luas.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi menghadapi peningkatan kebutuhan energi domestik sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

“Integrasi jaringan pipa dan non pipa akan terus dilanjutkan PGN untuk menjangkau wilayah baru sekaligus meningkatkan keandalan penyaluran gas bumi kepada pelanggan," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Penguatan infrastruktur sekaligus menjadi fondasi untuk memperluas akses energi yang lebih bersih dan meningkatkan daya saing nasional,” sambungnya.

Penyaluran Gas Bumi 2025

Sepanjang 2025, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 836 BBTUD di berbagai segmen pelanggan, seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan menjadi >830.300 pelanggan .

Integrasi infrastruktur pipa dan non pipa dinilai menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi serta memperluas jangkauan layanan ke berbagai wilayah dan segmen pelanggan.

 

