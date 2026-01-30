PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina memasok gas bumi perdana ke pabrik baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional. Gas bumi dipasok ke PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) pada Selasa 27 Januari 2026.

Fasilitas produksi CATIB yang berlokasi di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, memproduksi sel baterai, modul, serta paket baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). PGN akan menyalurkan gas bumi untuk mendukung proses produksi secara andal dan berkelanjutan.

General Manager PGN Sales and Operation Region II (SOR II) Iwan Yuli Widyastanto menyampaikan bahwa penyaluran gas ke industri baterai ini mencerminkan peran aktif PGN dalam mendukung hilirisasi industri bernilai tambah tinggi sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok industri masa depan.

“PGN hadir sebagai mitra strategis dalam penyediaan energi transisi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung proses produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pemanfaatan gas bumi memungkinkan industri tetap tumbuh dengan prinsip keberlanjutan, karena memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya,” ujar Iwan, Jumat (30/1/2026).