Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |18:22 WIB
PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang
PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina memasok gas bumi perdana ke pabrik baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional. Gas bumi dipasok ke PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) pada Selasa 27 Januari 2026.

Fasilitas produksi CATIB yang berlokasi di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, memproduksi sel baterai, modul, serta paket baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). PGN akan menyalurkan gas bumi untuk mendukung proses produksi secara andal dan berkelanjutan.

General Manager PGN Sales and Operation Region II (SOR II) Iwan Yuli Widyastanto menyampaikan bahwa penyaluran gas ke industri baterai ini mencerminkan peran aktif PGN dalam mendukung hilirisasi industri bernilai tambah tinggi sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok industri masa depan.

“PGN hadir sebagai mitra strategis dalam penyediaan energi transisi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung proses produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pemanfaatan gas bumi memungkinkan industri tetap tumbuh dengan prinsip keberlanjutan, karena memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya,” ujar Iwan, Jumat (30/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196654/gas-Ym34_large.jpg
Bangkitkan Ekonomi Aceh, Hilirisasi Gas Bumi Dipercepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196506/lng-1uiF_large.jpg
Perdana, PGN (PGAS) Pasok LNG ke Nusantara Regas Dukung Sektor Kelistrikan dan Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196251/gas_bumi-Nsn9_large.jpg
Penyaluran Gas Bumi PGN Selama Nataru 2025-2026 Naik 11%, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196191/pgn-dHjr_large.jpg
PGN Siap Regasifikasi 30 Kargo LNG di FSRU Lampung pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193582/stasiun_gas-EYqL_large.jpg
Stasiun Gas Pagardewa Jadi Tulang Punggung Penyaluran Gas Bumi Sumatera hingga Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193458/gas_bumi-Oity_large.jpg
Gas Bumi Bikin Hemat Biaya Industri Kuliner
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement