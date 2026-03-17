HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan, Tak Perlu ke Kantor

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |05:05 WIB
Begini Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan, Tak Perlu ke Kantor
Masyarakat dapat mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan secara online. (foto: Okezone.com)
JAKARTA — Banyak peserta yang tidak menyadari apakah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka masih aktif atau sudah nonaktif, terutama bagi pekerja yang baru pindah kerja atau berhenti dari perusahaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek nomor kepesertaan secara online maupun offline.

Masyarakat dapat mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan secara online melalui situs web resmi di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi JMO atau BPJSTKU, serta layanan WhatsApp.

Sementara untuk cara offline, peserta dapat menghubungi Call Center 175 atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

1. Melalui situs web resmi

Buka situs SSO BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Login menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar

Pilih menu “Kartu Digital” untuk melihat nomor BPJS Ketenagakerjaan

Nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan akan ditampilkan langsung di layar

2. Melalui aplikasi JMO atau BPJSTKU

Unduh dan instal aplikasi JMO atau BPJSTKU di smartphone

Login menggunakan akun yang terdaftar atau buat akun baru

Pilih menu “Profil Saya” atau “Kartu Digital Anda”

Kartu digital akan muncul beserta nomor BPJS Ketenagakerjaan dan nama peserta

 

