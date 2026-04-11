Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Scalling Gigi Apakah ditanggung BPJS Kesehatan?

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |06:19 WIB
A
A
A

JAKARTA — Scaling gigi apakah ditanggung BPJS Kesehatan?

BPJS Kesehatan menanggung biaya scaling gigi, namun terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan ini umumnya hanya ditanggung satu kali dalam setahun di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau dokter gigi yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Scaling hanya ditanggung jika terdapat indikasi medis dari dokter. Beberapa daerah mungkin memiliki kebijakan berbeda, sehingga masyarakat disarankan untuk menanyakan langsung kepada petugas kesehatan setempat.

Penegasannya, scaling ditanggung BPJS Kesehatan jika terdapat indikasi medis yang jelas, bukan untuk tujuan estetika atau mempercantik gigi. Indikasi medis yang dimaksud antara lain kondisi peradangan gusi (gingivitis) akibat penumpukan karang gigi.

Dokter gigi akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat indikasi medis yang memerlukan scaling. Jika karang gigi sudah menyebabkan masalah kesehatan seperti gusi bengkak, kemerahan, atau berdarah, maka prosedur scaling dapat disetujui dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Untuk mendapatkan layanan perawatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan, peserta harus memenuhi beberapa syarat:

- Memiliki status kepesertaan aktif

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/482/3211014//bpjs-BbAO_large.jpg
Korban Keracunan Massal Ternyata Tak Ditanggung BPJS, Ini Kata Dirut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/482/3211012//bpjs_kesehatan-Eaqz_large.jpg
BPJS Kesehatan Bakal Perluas JKN hingga Desa, Cegah Warga Miskin Kesulitan Berobat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/482/3210350//bpjs-sZ2S_large.jpeg
Pengolahan Data BPJS Kesehatan Pakai AI, Wamen Nezar: Tidak Bisa Lagi Manual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208369//bpjs_kesehatan-nLYO_large.jpeg
Jangan Kaget! Ini 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/622/3207338//bpjs_kesehatan-RDUu_large.jpg
Daftar Terbaru 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan per Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207577//bpjs_kesehatan-kwHQ_large.jpg
Cara Pakai BPJS Kesehatan di Luar Kota saat Sedang Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement