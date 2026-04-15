Sempat Dinonaktifkan, 106 Ribu Peserta PBI JK Kini Aktif Kembali

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari 106 ribu penderita penyakit kronis telah direaktivasi sebagai penerima manfaat Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal ini ditegaskan Gus Ipul saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan pihaknya telah menonaktifkan 13,5 juta penerima manfaat PBI JK pada 2025.

"Jadi ada 13,5 juta yang kita nonaktifkan pada tahun 2025. Sebanyak 106.000 lebih melakukan reaktivasi, sisanya berpindah ke segmen mandiri dan dibiayai oleh pemda. Ini yang tahun 2025," tutur Gus Ipul, Rabu (15/4/2026).

Dari jumlah itu, ia mengaku pihaknya telah mereaktivasi lebih dari 106 ribu penderita katastropik dari penerima manfaat PBI JK sepanjang 2026. Dengan begitu, kata dia, jumlah peserta PBI JK yang telah direaktivasi sebanyak 242.280 penerima manfaat.

"Pada awal tahun 2026 ini, dari 11 juta yang dinonaktifkan, sebanyak 106.153 penderita katastropik telah direaktivasi secara otomatis. Sehingga total reaktivasi Januari sampai Maret tahun 2026 sebanyak 242.280 penerima manfaat. Mereka melakukan reaktivasi sebagai peserta PBI JK," ujar Gus Ipul.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.