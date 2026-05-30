Daftar Jenis Operasi yang tidak Ditanggung BPJS Kesehatan.

Daftar Jenis Operasi yang tidak Ditanggung BPJS Kesehatan. (Foto ;Okezone.com)

JAKARTA - Daftar jenis operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak semua tindakan operasi dapat dibiayai melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama jika tidak memenuhi ketentuan medis maupun prosedur layanan yang berlaku.

BPJS Kesehatan hanya menanggung operasi yang memiliki indikasi medis jelas dari dokter, bersifat darurat, dan dibutuhkan untuk menangani kondisi kesehatan pasien.

Adapun beberapa jenis operasi yang tidak ditanggung antara lain, operasi kosmetik atau estetika yang bertujuan memperbaiki penampilan, seperti operasi hidung, sedot lemak, maupun prosedur kecantikan lain yang tidak berkaitan dengan gangguan fungsi tubuh.

Selain itu, operasi yang dilakukan tanpa indikasi medis juga tidak masuk dalam pembiayaan, termasuk tindakan yang dilakukan atas permintaan pribadi tanpa rekomendasi dokter.