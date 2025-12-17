BI Antisipasi Lonjakan Tukar Uang pada Libur Nataru

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan adanya kenaikan signifikan pada aktivitas penukaran uang tunai menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali mengatakan, tren kenaikan ini selaras dengan pulihnya kondisi ekonomi masyarakat hingga penghujung tahun.

“Tahun ini kita perkirakan akan terjadi peningkatan terhadap jumlah penukaran, karena kondisi ekonomi dan sosial yang baik secara umum,” jelas Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menanggapi potensi lonjakan tersebut, Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis, diantaranya meningkatkan ketersediaan modal uang penukaran hingga 36 persen.

Selain menambah jumlah stok uang tunai, BI juga memperbanyak titik lokasi penukaran serta memperpanjang durasi waktu layanan bagi masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan layanan kas ini dikemas dalam program khusus bertajuk Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai (SERUNAI) yang berlangsung pada periode 8 hingga 23 Desember 2025.