HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Kirim Anak Buah Hadiri RDG Bank Indonesia, Ada Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |16:09 WIB
Purbaya Kirim Anak Buah Hadiri RDG Bank Indonesia, Ada Apa?
Purbaya Kirim Anak Buah Hadiri RDG Bank Indonesia, Ada Apa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16-17 Desember 2025.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengonfirmasi bahwa Suahasil hadir sebagai utusan resmi mewakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sesuai dengan undangan kepada Menteri Keuangan pada RDG BI hari ini dihadiri Wakil Menteri Suahasil yang hadir dalam RDG dengan surat kuasa dari Menteri Keuangan sesuai UU BI atas undangan kami,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG, Rabu (17/12/2025).

Kehadiran unsur pimpinan Kementerian Keuangan dalam rapat krusial bank sentral ini merupakan kali kedua dalam dua bulan terakhir.

"Dan kami berterima kasih kepada menteri keuangan di bawah arahan dari Bapak Presiden untuk terus mendorong ekspansi fiskal sehingga sektor riilnya bergerak, sehingga libiditas yang kami salurkan di sektor pasar keuangan, sektor keuangan, dan perbankan bisa mendorong ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
