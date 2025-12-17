Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait rencana penyaluran 125 ribu potong pakaian reject untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Purbaya menilai gagasan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan. Pasalnya, kata Purbaya, pakaian yang akan disalurkan kepada korban bencana Sumatera itu merupakan barang cacat produksi dari pabrik, bukan balpres tekstil impor ilegal.

“Kan itu bukan dari balpres dari pabrik, di kawasan berikat, mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).

Purbaya menyampaikan saat ini dirinya belum berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana tersebut, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan yang disampaikan Tito.

“Pak Mendagri ya, sejauh ini belum sampai ke saya sih,” ujarnya.

Sementara itu, Purbaya memastikan baju reject itu bisa saja dikeluarkan dari pengawasan kepabeanan serta dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan dalam kondisi bencana.

“Bisa lah, gampang itu kan ada bencana, ada pengecualian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan siap menyalurkan sebanyak 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.

Hal ini disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.