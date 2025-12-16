Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025

Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Segini total harta kekayaan Hartono Bersaudara yang resmi jadi orang terkaya nomor 1 Indonesia 2025. Forbes telah merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2025 dengan lonjakan kekayaan yang fantastis.

Tercatat, harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia 2025 naik menjadi USD306 miliar atau setara Rp5.107,75 triliun (kurs Rp16.692 per USD) dibandingkan USD263 miliar pada tahun 2024.

Lonjakan harta kekayaan 50 orang terkaya Indonesia 2025 versi Forbes ini ditopang meroketnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah gejolak ekonomi global.

Dari daftar tersebut, R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara menjadi orang terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Harta kekayaan Hartono Bersaudara mencapai USD43,8 miliar atau setara Rp731,10 triliun (kurs Rp16.692 per USD). Namun, harta kekayaan Hartono Bersaudara turun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai USD50,3 miliar. Demikian seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi di Bank Central Asia (BCA).

Keluarga Hartono membeli saham BCA dari keluarga Salim setelah kehilangan kendali atas bank tersebut selama krisis ekonomi Asia pada 1997-1998.

Tidak hanya itu, sumber kekayaan Hartono Bersaudara juga disumbang dari Djarum, produsen rokok kretek yang didirikan oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh sang anak Budi Hartono yakni Victor Hartono yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Djarum.

Hartono Bersaudara juga mempunyai lini bisnis di sektor properti di Jakarta, merek elektronik Polytron yang terjun ke bisnis kendaraan listrik. Kemudian, Hartono Bersaudara mempunyai lini bisnis e-commerce usai mencatatkan saham Global Digital Niaga, perusahaan induk raksasa e-commerce Blibli dengan mengumpulkan Rp8 triliun rupiah (USD510 juta) dalam IPO terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2022.